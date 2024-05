Am ersten Handelstag nach Pfingsten hat die Aktie einen weiteren deutlichen Dämpfer erlitten: Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy erstmals unter die Lupe genommen und eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, woraufhin das Papier teilweise um 12 Prozent abstürzte. Den Zielkurs für Redcare beziffert UBS-Analyst Olivier Calvet in einer Studie auf lediglich 86 Euro. Damit hätte das Papier ein weiteres Abwärtspotenzial von rund 15 Prozent.

E-Rezept eingepreist

Calvet argumentiert, dass das mögliche Wachstum durch das deutsche E-Rezept im Redcare-Aktienkurs mehr als eingepreist sei. Zudem sei Amazon Pharmacy langfristig möglicherweise eine enorme Bedrohung.

Auch der Aktie des Schweizer Rivalen DocMorris hat Analyst Calvet eine Verkaufsempfehlung verpasst. Hier beziffert der Experte den fairen Wert lediglich auf 31,90 Schweizer Franken. Das Papier von DocMorris hat in den vergangenen Wochen ebenfalls deutlich an Wert eingebüßt und sackte am Tag der Bekanntgabe des UBS-Reports um weitere gut 8 Prozent ab.