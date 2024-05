Als Aline Seifert 2019 den CEO-Posten bei AHD übernahm, war sie die sechste Chefin in nur sieben Jahren. Danach kehrte an dieser Position etwas Ruhe ein. Vor kurzem wurde jedoch bekannt, dass sie das Unternehmen im Juli dieses Jahres verlassen möchte. Sie habe sich entschieden, „ein neues berufliches Kapitel zu beginnen“. In ihre Amtszeit fällt die Fusion mit dem deutschen Großhändler Gehe.