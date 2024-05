Die neue Weiterbildung richtet sich vorrangig an Apotheker:innen in öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern bzw. Krankenhausapotheken und umfasst insgesamt 100 Stunden. Eine schriftliche Projektarbeit ist vorgesehen, ein dreitägiges Praktikum wird empfohlen – in einer Kinderarztpraxis, auf einer Kinderstation eines Krankenhauses und/oder in einem Kinderhospiz. Am Ende der Weiterbildung ist eine mündliche Prüfung vor dem Prüfungsausschuss der Landesapothekerkammer nachzuweisen.