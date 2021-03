Evidenzbasierte Informationen zur Arzneimitteltherapie für Kinder

Diese Voraussetzung fehlte bislang in Deutschland. Zwar liegen einige Kompendien mit Daten zum On- und Off-Label-Einsatz von Wirkstoffen vor, häufig fehlen aber Evidenz- und Quellenangaben. Diese sind jedoch notwendig, um eine richtige Therapieentscheidung treffen zu können – vor allem im Off-Label-­Bereich. Diesem Problem stellte sich 2012 eine Arbeitsgruppe aus Erlangen und erarbeitete in Kooperation mit niederländischen, österreichischen und norwegischen Kolleg:innen eine entsprechende Datenbank mit dem Ziel, evidenzbasierte Empfehlungen bereitzustellen und Dosierungsempfehlungen zu harmonisieren. Hierfür wurde unter anderem ein Lizenzvertrag mit dem niederländischen Kinderformularium geschlossen. Das Vorhaben wurde von 2016 bis 2018 vom Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen des Aktionsplans zur Verbesserung der Arzneimitteltherapie unterstützt.