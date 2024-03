Hilfe, mein Kind isst kein Gemüse!

Zu den Vitaminen, deren zusätzliche Aufnahme im frühen Kindesalter ratsam ist, gehört Vitamin D. Die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde empfiehlt für alle reifgeborenen Säuglinge 400 bis 500 Internationale Einheiten (IE) im ersten Lebensjahr sowie in den Wintermonaten des Folgejahres unabhängig von der Sonnenexposition und Nahrungszufuhr. „Die Versorgung über die Muttermilch liegt nur knapp über der empfohlenen Menge“, erläutert Kinderarzt Illing. Gestillte Säuglinge stellen daher eine Risikogruppe für einen Vitamin-D-Mangel dar. Besonders in den Wintermonaten sind alle Kinder gefährdet, da die UV-B-Strahlung für die endogene Bildung in der Haut nicht ausreicht. Über die Nahrung kann nur 10 bis 20% des Tagesbedarfs gedeckt werden. Vitamin D 3 (auch als Cole­calciferol bezeichnet) ist in fettreichem Fisch, Eiern und vollfetten Milchprodukten enthalten. Geringe Mengen Vitamin D 2 (Ergocalciferol) befinden sich in Speisepilzen und Avocado. Einige Lebensmittel sind mit Vitamin D angereichert, zum Beispiel Margarine.