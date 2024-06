Die Versandhändler schwächeln

Die Aktienkurse der beiden börsennotierten Arzneimittel-Versandhändler Redcare Pharmacy und DocMorris haben in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren. Dabei hatte die Aussicht auf bessere Geschäfte durch vermehrte E-Rezept-Verkäufe, zunehmende Digitalisierung und straffere Prozesse eigentlich Kurshoffnungen geweckt. Was sind die Gründe?