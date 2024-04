Apobank gibt grünes Licht für 6-Prozent-Dividende

Nach einem Rekordergebnis im Jahr 2023 beteiligt die Düsseldorfer Apobank ihre Mitglieder mit einer Dividende in Höhe von sechs Prozent an dem geschäftlichen Erfolg. Nach dem entsprechenden Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, über den die DAZ anlässlich der Vorlage der Geschäftszahlen berichtet hatte, hat nun auch die Vertreterversammlung ihre Zustimmung zu der Ausschüttung gegeben. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.