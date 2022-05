Die Vertreterversammlung der Düsseldorfer Apobank am 29. April 2022 war von einer umfangreichen Neubesetzung des Aufsichtsrates geprägt. Wie die Bank im Anschluss der Veranstaltung mitteilte, verabschiedeten die Anteilseigner den Vorstandsvorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, der seit 2011 Mitglied des Apobank-Gremiums und seit 2017 dessen Vorsitzender war. „Professor Montgomery hat sich in den mehr als zehn Jahren mit großer Leidenschaft für das Wohl der Apobank und damit auch in dieser Funktion für alle Angehörigen der Heilberufe eingesetzt“, würdigte der Vorstandsvorsitzende Matthias Schellenberg die Amtszeit Montgomerys.