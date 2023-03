Das laufende Jahr soll für die Bank im Zeichen der weiteren Schärfung ihres Geschäftsmodells und der schrittweisen Umsetzung ihrer Ende 2022 verabschiedeten Agenda 2025 stehen. „Das historisch gewachsene Geschäftsmodell der Apobank ist tragfähig und zukunftssicher, aber wir müssen die richtigen Weichen stellen, um auch künftig kraftvoll am Markt zu agieren und effizient zu sein“, so Vorstandschef Schellenberg im Jahresfinanzbericht 2022.

Demnach will sich das Geldinstitut weiter auf sein Kerngeschäft fokussieren und die Marktführerschaft rund um Existenzgründungen weiter ausbauen. Schellenberg: „Die Apobank steht dafür, Praxis- und Apothekengründungen zu ermöglichen und Heilberufler und ihre Organisationen bei allen Finanz- und Vermögensfragen zu begleiten. Diesen Nukleus unseres Geschäfts wollen wir stetig ausbauen und gemäß unserem genossenschaftlichen Auftrag ein verlässlicher Partner sein. Gleichzeitig passen wir unsere Dienstleistungen, Prozesse und digitalen Anwendungen an, damit wir leistungsfähiger werden und wir die Erwartungen an eine moderne Standesbank erfüllen.“ Dafür habe man „bereits einiges in Gang gesetzt“, es liege aber „auch noch eine Wegstrecke vor uns.“

Im Wertpapierberatungsgeschäft soll das betreute Depotvolumen mit Fokus auf die Vermögensverwaltung erhöht werden. Eine Grundlage hierfür sei ein bereits weitgehend eingeführtes neues Betreuungsmodell. Künftig soll ein Berater durch alle Lebensphasen hinweg zentraler Ansprechpartner bleiben und für Fragen rund um Vermögen und Finanzierung Spezialisten hinzuziehen. So soll mehr Kontinuität in der Beratung eine stärker individualisierte Unterstützung der heilberuflichen Kunden ermöglichen.