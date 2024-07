„Weiterhin an der Seite der Apotheken“ Noweda fordert bessere Honorierung für Großhandel und Apotheken vor Ort

Die Noweda stellt sich an der Seite der Apotheken gegen die Pläne aus dem Hause Lauterbach. Sie machte klar: In puncto Honorarerhöhung müssen Großhandel und Apotheken an einem Strang ziehen. Martin Montag von der thüringischen FDP hat ein Warenlager des Arzneimittelgroßhändlers besucht. Auch er macht sich für eine bessere Vergütung der Arzneimittelversorger stark.