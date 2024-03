Vergangenes Jahr, kurz vor Weihnachten, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Eckpunkte für eine Apothekenhonorar- und Apothekenstrukturreform vorgelegt. Zu seinen Plänen gehört auch, das Bundeswirtschaftsministerium aus seiner bislang gesetzlich vorgesehenen Zuständigkeit zu entlassen, das Fixum der Apotheken (derzeit 8,35 Euro) „entsprechend der Kostenentwicklung der Apotheken bei wirtschaftlicher Betriebsführung anzupassen“.

Stattdessen soll diese Anpassung künftig durch Verhandlungen zwischen GKV-Spitzenverband und Apothekerschaft im Benehmen mit der PKV erfolgen. Die Parteien sollen dabei „Anpassungen insbesondere unter Berücksichtigung der Entwicklung der Versorgungssituation zur Sicherstellung einer flächendeckenden Arzneimittelversorgung und der Änderungen des Verbraucherpreisindexes und der Grundlohnsumme“ beachten.

Bei aller Kritik an den übrigen Punkten des Eckpunkte-Papiers sah die ABDA in dieser Absicht das „erste kleinste positive Signal“ mit Aussicht auf eine „Dynamisierung durch eine regelmäßig zu verhandelnde Anpassung des Fixhonorars“. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening erklärte in einer Videobotschaft zum Jahresstart 2024: „Wie bei den Kassenärzten hätten wir dann festgelegte Normen und festgelegte Prozesse für eine Anpassung des Fixzuschlags.“