Ab dem 31. Juli soll CardLink auch für die Apotheken vor Ort bereit stehen. Gesund.de informierte am gestrigen Donnerstag die Apotheken darüber, dass der Plattformbetreiber mit seinen Partnern die Zulassung der Gematik für das CardLink-Verfahren erhalten habe. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die standeseigene Lösung der Gedisa, die gemeinsam mit zahlreichen Partnerunternehmen wie apotheken.de oder ia.de zur Verfügung gestellt werden soll. Die soll es Mitte August geben.

Schrittweiser Roll-out

Gesund.de will die neue Funktion dem Schreiben zufolge schrittweise für alle bisherigen und neuen Nutzer*innen der gesund.de App ausrollen. Apotheken, die gesund.de bereits mit der Bereitstellung von CardLink beauftragt haben, müssen demnach nichts weiter tun. Die Funktion werde zum Start freigeschaltet. Bereits Ende Februar konnten gesund.de-Kunden eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen. Damals war man noch von einem Launch-Mitte Mai ausgegangen.

Zudem weist gesund.de darauf hin, dass es aktuell nicht erforderlich sei, einen Vertrag mit der Gedisa abzuschließen – schließlich wurde CardLInk mit einem anderen Partner umgesetzt. Gesund.de sei aber in konstruktiven Gesprächen mit Gedisa und unterstütze die Bestrebungen, eine einheitliche technische CardLink-Infrastruktur aufzubauen. „Wir werden Sie rechtzeitig kontaktieren, sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt etwas ändern,“ heißt es.

Möchte die Apotheke aber eine weitere App anbinden, zum Beispiel die Apotheken-App von apotheken.de oder den Apoguide der Gedisa, ist nach jetzigem Stand zusätzlich ein Abschluss mit der Gedisa erforderlich.

Groß angelegte Werbekampagne

Ab September will gesund.de eine nationale Werbekampagne für gesund.de CardLink mit TV-Werbung, Out-of-Home-Kampagnen, Print-Anzeigen, PR-Aktivierungen und natürlich auch mit vielen digitalen Performance-Maßnahmen starten, um die Markenbekanntheit auszubauen.

Außerdem gibt es ein Informationspaket, das schon 2.300 Apotheken bestellt haben sollen. Die Werbemittel (Plakate, Flyer) seien auf die jeweilige Apotheke individualisiert. Die Pakete sollen in den nächsten Tagen in den Apotheken ankommen.

In dem Anschreiben an die Kunden verweist gesund.de zudem auf das Umsatzplus der Versender bei Rx seit der CardLink-Einführung sowie auf die gestiegenen App-Downloads. Somit stehe fest, dass das neue CardLink-Verfahren sowie die hohen Investitionen in die Werbung Wirkung bei den Patient*innen zeigten, schlussfolgert gesund.de.