Arzneimittel direkt vom Pharmakonzern

Deutlicher als Phoenix positioniert sich der Essener Großhandels-Wettbewerber Noweda und schlägt eine Lanze für die Apotheken: Die pharmazeutische Betreuung durch Apotheker und deren Teams sei unumgänglich, um eine hochwertige, wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten und Patienten zu schützen. Der Pharmagroßhandel sei ein wichtiger Teil dieses Systems, da über ihn die Belieferung mit Arzneimitteln innerhalb weniger Stunden möglich ist und Patienten auch in Akutsituationen schnellstmöglich versorgt werden. „Jede Form von Direktgeschäft, auch vom Hersteller zur Apotheke, untergräbt dieses funktionierende System, sorgt in Apotheken für drastischen Mehraufwand und begünstigt unter Umständen Therapieverzögerungen“, so eine Unternehmenssprecherin. Im Übrigen unterscheide sich der US-Pharmamarkt in sehr vielen – auch rechtlichen – Aspekten deutlich von den Vorgaben in Deutschland. Daher sehe man beim Thema Direktvertrieb an Patienten aktuell keinen unmittelbaren Zusammenhang zur Situation in Deutschland.

Novo Nordisk gibt sich etwas offener gegenüber neuen Ansätzen

Und wie stehen Pharmaunternehmen selbst zu dem Vorstoß von Lilly? Das japanische Unternehmen Takeda, das auch in Deutschland umfangreiche geschäftliche Aktivitäten betreibt, verweist ebenfalls auf die hierzulande geltenden Vorschriften, wonach die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln an Patienten den Apotheken vorbehalten ist. An einer Einschätzung zum Thema Direktvertrieb könne man sich „leider nicht beteiligen“. Novo Nordisk, der große Wettbewerber von Lilly bei den GLP-1-Medikamenten, gibt sich etwas offener gegenüber neuen Ansätzen. Der dänische Konzern betont, dass innovative Therapien und die Erweiterung des Zugangs zu Arzneimitteln für Patienten mit chronischen Krankheiten Priorität habe. Man treibe den Wandel in der Art und Weise, wie Menschen mit chronischen Krankheiten gesehen und behandelt werden, weiter voran. „Wir glauben auch, dass neue Kanäle wichtig sind, um die Patienten noch besser zu unterstützen.“ Und: „Wir überprüfen und überarbeiten unsere Angebote kontinuierlich und arbeiten mit verschiedenen Interessengruppen zusammen, um Lösungen für unterschiedliche Patienten­bedürfnisse zu entwickeln und die Patientenversorgung zu verbessern.“