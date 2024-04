Pharmatechnik auf der Interpharm Neue Features bei IXOS

Auch Pharmatechnik nutzt die Chance, auf der Interpharm in Mannheim mit Apothekerinnen, Apothekern, PTA und PKA ins Gespräch zu kommen. Vorgestellt wird am Messestand das Apothekenmanagementsystem IXOS, das mit mittlerweile über 50 Modulen Aufgaben und Workflows in der Apotheke unterstützt bzw. voll- oder teilautomatisiert ausführt.