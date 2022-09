Weil der Personalmangel in den Augen der Pharmatechnik-Verantwortlichen in den kommenden Jahren die größte Bedrohung für die Apotheken darstellt, setzt das Unternehmen vor allem darauf, die Apothekenteams zu entlasten. So könnten beispielsweise bei der Erbringung pharmazeutischer Dienstleistung die Kundendaten aus Ixos direkt in die notwendigen Formulare übernommen werden. Die Kommunikation mit den Ärzten erfolge strukturiert über KIM, heißt es.

Zudem will Pharmatechnik künftig einen Schwerpunkt auf die Beratung von Apotheken setzen. Das bereits bestehende angegliederte Beratungsunternehmen wurde umbenannt von Dr. Graessner in Gemini-Consulting und will Apotheken dabei unterstützen, rentabler zu werden. Es beschäftigt mittlerweile 18 Mitarbeiter deutschlandweit. Exemplarisch für einen Bereich, in dem man Apotheken effektiv unterstützen könne, nannte Pharmatechnik-Gründer Detlef Graessner die Preiskalkulation. Diese falle seiner Erfahrung nach bei Personalmangel schnell hinten runter, Apotheken hätten keine Zeit für Preisplanung. Dabei könne das im Monat 500 bis 800 Euro ausmachen.