Mit Kosmetik, „die wirklich wirkt“ und gleichzeitig preislich attraktiv ist – so präsentiert sich das junge Unternehmen TB True Beauty auf der Interpharm in Mannheim. Uncorrupted Beauty heißt die Kosmetikmarke, die am Messestad präsentiert wird und die aktuell bereits mehr als 30 Produkte in unterschiedlichen Linien umfasst.