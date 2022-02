Weniger gut schneiden La Roche-Posay Nutric Intense Riche und Medipharma Cosmetics Olivenöl Intensivcreme von Dr. Theiss ab. Ökotest bewertet die Apothekencremes mit „befriedigend“. Warum? La Roche-Posay erhält Abzug für Silikone und Kunststoffverbindungen, die Olivenölpflege fällt durch PEG/PEG-Derivate negativ auf. PEG beziehungsweise PEG-Derivate kritisiert Ökotest seit Jahren. Sie wirken als Penetrationsförderer in Kosmetika und machen die Haut durchlässiger – für erwünschte und auch weniger erwünschte Inhaltsstoffe. Besser also, sie sind in Kosmetika nicht enthalten, finden die Autoren des Verbraucherschutzmagazins.