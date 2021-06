Was hinter BB- und CC-Creams steckt

Ursprünglich sollte die Rezeptur die Regeneration der Haut nach kosmetischen Behandlungen oder Operationen unterstützen. In den 1960er-Jahren entwickelte sich daraus die sogenannte BB-Cream. Nach Markteinführung 1985 in Südkorea und Japan galt die Creme als Geheimtipp der Stars und wurde nach Bekanntwerden in den Vereinigten Staaten schließlich weltweit populär. Inzwischen gibt es zahlreiche Varianten und Weiterentwicklungen der Formulierung auf dem Markt – darunter die CC-Cream. Noch heute wird die Ursprungsrezeptur in weiterentwickelter Form als Marke des Familienunternehmens „Dr. med. Christine Schrammek derma.cosmetics“ vertrieben.