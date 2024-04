Und damit Securpharm auch künftig läuft, wird das System am 13. April 2024 ab 20 Uhr für circa 20 Stunden gewartet. Ein „neues zukunftssicheres Datenbankmodell“ werde ausgerollt, kündigt Securpharm an.

System not available

Während dieser Zeit werde das System nicht zur Verfügung stehen, da die Datenbank für die Dauer dieser Maßnahme nicht durch neue Transaktionen verändert werden dürfe, heißt es. In dieser Zeit erhalten die verifizierenden Stellen – also auch Apotheken – die Rückmeldung SP-901 (System not available). Diese weist darauf hin, dass das Securpharm-System zurzeit nicht genutzt werden kann.

Wie die ABDA in ihrem Newsroom mitteilt, werde das normale Systemverhalten wieder aktiviert, sobald die Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH (NGDA) vom Betreiber des Herstellerdatenbanksystems „grünes Licht“ erhält, dass das System wieder zur Verfügung steht. Dann werde der Schutzmechanismus auch schon vor Ende des angekündigten Zeitfensters abgeschaltet.

Puffer in der Software hilft meist

Für Apotheken greifen in dieser Zeit die üblichen Handlungsempfehlungen. Eine Arzneimittelabgabe ist auch bei Ausfall des Securpharm-Systems möglich. In den Securpharm-FAQ der ABDA heißt es dazu, dass Verifizierung und Ausbuchung in diesem Fall nachträglich durchzuführen sind, sobald die Störungen behoben sind. Zuvor ist aber eine Sinnesprüfung angesagt – und es sollte selbstverständlich kein Fälschungsverdacht vorliegen.

Die meisten Softwareprodukte können Anfragen an das Securpharm-System puffern. Das heißt: Die Anfragen werden gesammelt und eine Rückmeldung folgt, sobald das System wieder verfügbar ist. Die ABDA mahnt in den FAQ allerdings: „Beachten Sie die Gefahr eines doppelten Ausbuchungsversuches durch das System“.

Gibt es keine Puffer-Funktion, müssen die in dieser Zeit abgegebenen Packungen manuell ausgebucht werden (ggf. im Nachgang). Dazu sollte sich die Apotheke vor der Abgabe die Seriennummer und den Produktcode der Packung notieren – bzw. fotografieren. Läuft das System wieder, kann die manuelle Verifikation und Ausbuchung über die grafische Benutzeroberfläche des Securpharm-Apothekenservers (GUI) vorgenommen werden.

Wie gewohnt, kann der aktuelle Status des Securpharm-Systems auf der entsprechenden Webseite abgerufen werden.