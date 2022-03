Unabhängig von dem Fehler bei Hexal hat die ABDA über bevorstehende Wartungsarbeiten am Securpharm-System informiert. Das teilte die Apothekerkammer Berlin am vergangenen Freitag mit. Die Arbeiten sollen in der

Nacht von Montag, den 28. Februar 2022, auf Dienstag, den 1. März 2022, planmäßig von 22.00 Uhr bis voraussichtlich 2:00 Uhr und

in der Nacht von Mittwoch, den 2. März 2022, auf Donnerstag, den 3. März 2022, planmäßig von 22.00 Uhr bis voraussichtlich 2:00 Uhr stattfinden.

Der Securpharm-Apothekenserver der NGDA wird in dieser Zeit weiter erreichbar sein, jedoch die Information zurückliefern, dass das System nicht erreichbar sei (Rückmeldung SP-901), erklärt die Kammer. Der aktuelle Status des Systems kann unter https://securpharm-status.de/ abgerufen werden.

Außerdem könnten je nach genutztem Softwareprodukt Anfragen an das Securpharm-System gepuffert werden, eine positive Rückmeldung wird dann also zurückgegeben, sobald das System wieder verfügbar ist. „Sollte diese Funktion nicht zur Verfügung stehen, müssen die Packungsdaten (mindestens PC und SN) der in dieser Zeit abgegebenen Packungen notiert oder abfotografiert werden.“ Die Packungen können dann manuell ausgebucht werden, wenn das System wieder verfügbar ist – zum Beispiel über die Notfalloberfläche des Apothekenservers (https://securPharm-gui.ngda.de).