Während Biogen zunächst darum gebeten hatte, „zur erforderlichen Verifizierung der betroffenen Packungen von Imraldi 40mg/0,4ml Injektionslösung in einem Fertigpen bzw. einer Fertigspritze“ mit der Firma in Verbindung zu treten, betont die NGDA nun aber: „Eine Kontaktaufnahme zur Ausbuchung ist nicht erforderlich.“ Bei Rückfragen könnten sich Apotheken zwar direkt an Biogen wenden, doch die Packungen seien „ordnungsgemäß in das Fälschungsschutzsystem hochgeladen“. Endstellen, die zur Überprüfung der Echtheit der Packungen verpflichtet sind, könnten somit ihrer Pflicht nachkommen, „indem sie die entsprechenden Packungen manuell – entweder über ihre Warenwirtschaft oder über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Securpharm Apothekenservers (https://securPharm-gui.ngda.de) prüfen oder die manuelle Funktion in der eigenen Warenwirtschaft verwenden“.