Securpharm kann am Donnerstagmorgen ausfallen

Am morgigen Donnerstag stehen Wartungsarbeiten bei Securpharm an. Daher kann es passieren, dass das System zeitweise nicht zu nutzen ist. Darauf weist die ABDA hin. Allerdings soll sich die kritische Zeit auf eine Stunde am frühen Morgen beschränken. Wer dennoch in Mitleidenschaft gezogen ist, findet in den Securpharm-FAQ Hilfe.