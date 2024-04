Mit 45 Prozent Anteil an allen Packungen in der Apotheke (nur GKV: 36 Prozent) sind Rx-Fertigarzneimittel in der Minderheit. Nach Umsatz stellen sie, ohne Rezepturpräparate, um 82 Prozent (GKV etwa 70 Prozent). Würde fast die Hälfte der Packungen oder nur das gute Drittel der GKV-Packungen mit 70 Prozent bis 80 Prozent Umsatzanteil Verlust bescheren, woher kommen dann 150.000 Euro Gewinn? Zumal wir noch margen- und stückertragsschwache Hilfsmittel haben, sowie viel „Krabbelware“ in der Freiwahl für wenige Euro, die kaum die Bretter verdient, auf welchen sie steht. Also müsste jede bessere OTC- oder hochwertigere Freiwahlpackung etliche Euro an echtem Gewinnbeitrag (nicht nur Stückertrag) liefern. Das kann schon bei oberflächlicher Betrachtung nicht aufgehen.

Rezepterträge

Wir fokussieren uns hier auf die dominierenden GKV-Rezepte. Privatrezepte weisen auf den ersten Blick wegen der fehlenden Kassenrabatte eine bessere Rendite und höhere Erträge auf. Allerdings ist der Produktmix deutlich anders (u. a. viele Non-Rx-Arzneimittel mit im Vergleich zu Rx niedrigeren Stückerträgen).

Privatversicherte sind zudem tendenziell (noch) jünger und gesünder. Die durchschnittlichen Rezeptwerte liegen sogar etwas unter den GKV-Werten. Die Ertragsdifferenzen je Rezept sind also gar nicht mal so hoch.

In Tabelle 1 werden einige GKV-Beispielrezepte analysiert. Die Untergrenze markiert ein einzelnes Billig-Generikum (Listen-Einkaufspreis AEP 5,00 Euro netto). Es resultiert ein Rohertrag von knapp 7,00 Euro. Wir nehmen einen „sicheren“ Einkaufsrabatt (Skontourteil!) in Höhe von 3,0 Prozent an, bei Hochpreisern ab 1.200 Euro Herstellerpreis 30 Euro fest. Nach allen Gebühren, Spannenausgleich, Kontingentartikeln etc. ist dies bereits heute vielfach gar nicht so weit von der Realität entfernt.

Zuschläge für Notdienste, pharmazeutische Dienstleistungen und ggf. Betäubungsmittel bleiben außen vor, auch vernachlässigen wir die Rezepturen und insbesondere die verordneten Non-Rx-Produkte, die ja nur wenige Prozent beisteuern (aber eben noch obenauf kommen).