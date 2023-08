Wie wichtig ist das Randsortiment in der Apotheke?

Eine immer noch vereinfachte, aber schon detailliertere Deckungsbeitragsrechnung (Tabelle 1) zeigt das Dilemma. Letztlich sind es die Rezepte, besonders gern die arbeitsärmeren und margenstärkeren Privatrezepte, welche stabile Beiträge zum betriebswirtschaftlichen Gewinn liefern – über einen kalkulatorischen Unternehmerlohn hinaus, der hier mit 100.000 Euro pro Jahr bzw. 1,00 Euro pro abgesetzte Packung angenommen wurde. Grundsätzlich wurden alle Allgemeinkosten wie Raumkosten, Beiträge, Warenwirtschaft usw. gleichmäßig auf alle 100.000 Packungen der Apotheke umgelegt, hier 3,00 Euro je Packung, was der durchschnittlichen Kostensituation sehr nahe kommt.

Differenziert wurde bei den Kosten im Handverkauf (einschließlich Rezeptkontrolle), wobei hier Erfahrungswerte herangezogen wurden, wie auch für den Stundensatz von 40 Euro, eine Mischung aus Approbierten und PTA bei Ansatz inzwischen üblicher Vergütungen. Selbst wenn man sich über manchen Euro oder die eine oder andere Minute unterhalten kann – die Grundaussage ist klar: Im Grunde legen Sie bei den meisten OTC-Produkten streng kaufmännisch betrachtet drauf. Sie erwirtschaften nicht einmal den kalkulatorischen Unternehmerlohn, geschweige denn einen betriebswirtschaftlichen Gewinn darüber hinaus, was das Ziel sein sollte. Erst ab Stückerträgen von etwa 5 Euro oder schönen „Barkörben“ mit Roherträgen von 10 Euro, 12 Euro aufwärts dreht sich das Blatt – und nur, wenn Sie Ihre Zeit am HV-Tisch effektiv einsetzen. Fünf, sechs Minuten sollten im Schnitt die typische OTC-Beratungszeitgrenze selbst bei teureren Produkten darstellen. „Time is money“ – auch und gerade hier, zumal in Zeiten der Personalnot. Schulung in effizienter Kommunikation kann helfen, einen hohen qualitativen Beratungsanspruch in knapper Zeit zu verwirklichen.

An dieser Stelle könnte der Schluss naheliegen, das „Randsortiment“ einfach zu betriebswirtschaftlichem Ballast zu erklären und links liegen zu lassen. Ganz so schlicht ist es natürlich nicht. Zumindest den altbekannten Apotheken würde ohne diese vielen Ergänzungsprodukte auch in der Wahrnehmung der Kunden eine ganze Menge fehlen, und das unabhängig davon, dass sich einiges mit den Drogeriemärkten und dem Lebensmittel-Einzelhandel überschneidet und der Versandhandel bei Nicht-Arzneimitteln (Kosmetik, Medizinprodukte, Nahrungsergänzung) Boden gut gemacht hat. Ein Blick auf den „Schönheitspflegemarkt“ (s. Abb. 2 und 3) zeigt, dass sich die Apotheken bislang nur ein kleines Stück von einem 12-Milliarden-Euro-Kuchen abschneiden. Gerade einmal 4% Marktanteil sprechen für sich, selbst wenn sicher Düfte, vorrangig dekorative Kosmetik oder bedeutende Teile der Haarpflege nicht unbedingt apothekenüblich sind. Die Apotheken weisen eine hohe Flächen­deckung auf, sind kompetent, nicht unbedingt wesentlich teurer – und kommen nur auf dieses geringe Ergebnis. Selbst klassische Supermärkte sowie die Discounter erreichen eine rund doppelt so hohe Marktdurchdringung, ganz zu schweigen vom Spitzenreiter Drogeriemarkt (51%).

Tabelle 1: Vereinfachte Deckungsbeitragsrechnung der Apothekensortimente

Rohertrag Zeit / Kosten HV Allgemeinkosten, Handling Unternehmerlohn Deckungsbeitrag GKV-Rezept, 1,5 Pckg. 12,50 € 7 min. / 4,67 € 4,50 € 1,50 € + 1,83 € Privat-Rezept, 1,5 Pckg. 15,00 € 4,5 min. / 3,00 € 4,50 € 1,50 € + 6,00 € 1 OTC-Arzneimittel 8 € 3,75 € 2 min. / 1,33 € 3,00 € 1,00 € - 1,58 € 1 Freiwahlartikel 10 € 3,50 € 1,5 min. / 1,00 € 3,00 € 1,00 € - 1,50 € 1 Kosmetikprodukt 25 € 8,00 € 5 min. / 3,33 € 3,00 € 1,00 € + 0,67 € „Barkorb“ 15 €, Ø 1,5 Pckg. 6,50 € 3 min. / 2,00 € 4,50 € 1,50 € - 1,50 € „Barkorb“ 30 €, 2 Pckg. 13,50 € 5 min. / 3,33 € 6,00 € 2,00 € + 2,17 € teures NEM 50 €, 1 Pckg. 14,00 € 6 min. / 4,00 € 3,00 € 1,00 € + 6,00 € Bezugswerte: Ø Spannen 0,67 € / Pckg. 3,00 € / Pckg. 1,00 € / Pckg. zum betriebswirt. Gewinn

alle Werte netto; Beispielbetrieb mit ~ 100.000 abgesetzten Packungen p.a. und etwa 3 bis 3,5 Mio. Euro Umsatz, durchschnittliche Kosten- und Ertragsstruktur; Zeitkosten HV 40 Euro je Std. inkl. Rezeptprüfung, Unternehmerlohn 1 Euro je Packung (= 100.000 Euro p.a.), Allgemein-/Warenwirtschaftskosten 3,00 Euro je Packung