Doch zurück zu den „Vagisan ProbioFlora Milchsäure-Bakterien“:

Diese enthalten zwei Milchsäure-produzierende Bakterienstämme [6]:

Lactobacillus rhamnosus hemmt laut Hersteller in vitro das Wachstum von Hefepilzen (wie Candida albicans ) und Bakterien (wie Gardnerella vaginalis ).

hemmt laut Hersteller in vitro das Wachstum von Hefepilzen (wie ) und Bakterien (wie ). Lactobacillus gasseri soll neben Milchsäure auch Wasserstoffperoxid produzieren und so in vitro die Wachstumsmöglichkeiten von pathogenen Bakterien begrenzen.

In der Fachinformation (Stand März 2022) heißt es allerdings auch: „Die von Lactobacillus gasseri sowie Lactobacillus rhamnosus in der Scheide entfaltete Wirkung ist vorläufig unbekannt.“ Durch die Produktion der Milchsäure soll aber der pH-Wert in der Scheide gesenkt werden, auch Wasserstoffperoxid soll die Vaginalflora positiv beeinflussen und die Laktobazillen selbst sollen durch Adhäsion an der Schleimhaut die Adhäsion pathogener Bakterien verhindern [8].

In der Lauer-Taxe® kann man für „Vagisan ProbioFlora Milchsäure-Bakterien“ nur nach Artikeln derselben Warengruppe suchen, wirkstoffgleiche Präparate werden zum Beispiel nicht gelistet. Bei einer solchen Abfrage erscheinen keine weiteren Arzneimittel, sondern nur Medizinprodukte. Darunter befinden sich beispielsweise die bekannten „Döderlein“ Vaginalkapseln. Sie enthalten ein Lactobacillus gasseri-Kulturlyophilisat [9].