Was passiert mit Döderlein, Kijimea und Co.?

Deshalb hat die DAZ sich auch an die Synformulas GmbH gewandt und gefragt, was denn nun aus „Kijimea Reizdarm“ wird? In seiner Antwort verweist die Firma vor allem auf „Kijimea Reizdarm Pro“, das eine „Weiterentwicklung“ von „Kijimea Reizdarm“ sei und im vergangenen Jahr nach der neuen Medizinprodukteverordnung rezertifiziert wurde. Zur Verkehrsfähigkeit von „Kiijimea Reizdarm“ erklärt Synformulas: „Vom Vorgänger Kijimea® Reizdarm sind noch Restbestände im Verkehr. Diese dürfen gem. Verordnung (EU) 745/2017 Art. 120(4) auch über den 27.05. hinaus verkauft werden.“

In Verordnung (EU) 745/2017 heißt es im Artikel 120 Absatz 4 in der überarbeiteten Version vom 20. März 2023 wörtlich: