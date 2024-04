Die Gematik hat die erste Zulassung für einen Kurznachrichtendienst innerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) erteilt. Der TI-Messenger des Anbieters Famedly soll nun in der Modellregion für digitale Gesundheit in Hamburg und Umgebung getestet und ausgewertet werden, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag heißt. Weitere Unternehmen sollen folgen.

Entwickelt werden die Messenger nach Vorgaben der Gematik. „Im Marktmodell wird es viele Lösungen geben, die je nach Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer unterschiedlich zugeschnitten sein werden“, erklärt die Gematik. Die TI-Messenger sollen interoperabel sein, Nutzerinnen und Nutzer auf Basis eines gemeinsamen Standards miteinander kommunizieren können.

Gematik-Geschäftsführer Florian Hartge sagte dazu, ein „übergreifender Messagingstandard“ habe bislang gefehlt. „Mit den TI-Messengern können Praxisteams, Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen Kurznachrichten verschicken. Dabei tauschen sie sich in Echtzeit aus und sind räumlich flexibel.“ Es schließe sich eine Lücke und „die Direktkommunikation im medizinischen Versorgungsalltag wird noch einfacher“.