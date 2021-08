TI-Messenger statt WhatsApp: sichere Kurznachrichten – auch für Apotheker

Im privaten Bereich sind Messenger wie WhatsApp, Signal und Co. nicht mehr wegzudenken. Auch im beruflichen Umfeld werden sie genutzt – weil es einfach so bequem ist. Das bringt Probleme mit sich. Allen voran natürlich der Datenschutz, aber auch die Tatsache, dass es keinen Standard gibt. Das erschwert den Austausch. Deswegen arbeitet die Gematik derzeit an einem Standard für medizinische Messenger. Der Gesetzgeber hatte dazu mit dem Digitale-Versorgung-und-Modernisierungs-Gesetz den Auftrag erteilt.