Am heutigen Freitagvormittag musste der Bundesrat über das umstrittene Cannabisgesetz entscheiden. Der Vermittlungsausschuss wird nicht angerufen, das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis kann also am 1. April, wie von der Bundesregierung geplant, in Kraft treten. Lediglich die Regierungsvertreter aus Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und dem Saarland stimmten für die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Die sächsische Regierung war uneins und votierte damit ungültig. Alle anderen Bundesländer stimmten mit Enthaltung.