Ministerin Gerlach hat zudem den Aufbau einer neuen Kontrolleinheit angekündigt, die nach einer möglichen Legalisierung die Kontrolle der Anbauvereine übernehmen soll: „Wir rechnen mit einmaligen Sachkosten in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro und jährlichen laufenden Sachkosten von rund 1,2 Millionen Euro. Das zeigt, welchen personellen und finanziellen Aufwand der Bund mit seinem Cannabis-Irrsinn den Ländern beschert.“ In einer Pressemitteilung kündigte sie am Dienstag an: „Wir werden weiter Widerstand gegen dieses Gesetz leisten. Es ist ein starkes Signal, dass der Gesundheit-, Innen- und Justizausschuss im Bundesrat einen Vermittlungsausschuss wollen. Das zeigt, dass die Bundesregierung mit ihren Legalisierungs-Plänen auf dem Holzweg ist.“