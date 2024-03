Zi-Daten zu Arzneimittelengpässen

Stillfried sieht die Ursachen der Lieferkettenprobleme in internationalen Krisen, wie der COVID-19-Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine. Er wies darauf hin, dass Unterbrechungen in den Lieferketten teilweise schlicht und ergreifend teilweise in der Verpackungsherstellung entstünden. Hier müssten die Politik aber auch Hersteller und Lieferanten schnellstmöglich reagieren.