E-Rezept-Ausfälle: Medisign entschuldigt sich

Ein „signifikanter Anstieg von ECC-Zertifikaten“ ist der Grund für die wochenlangen TI-Ausfälle in Apotheken und Arztpraxen in März und April gewesen. Darüber informierte der Vertrauensdienstleister Medisign am Donnerstag vergangene Woche. Mit ECC ist in diesem Zusammenhang nicht das Europäische Motorsägenzertifikat gemeint, sondern Elliptic Curve Cryptography, also ein digitales Verschlüsselungssystem.

Erst Mitte April hatte die Gematik wieder Schwierigkeiten gemeldet. Etwa einen Monat zuvor hatte Medisign erklärt, die Wurzel des Problems gefunden zu haben. Die Gematik kündigte jedoch an, die Zulassungen des Unternehmens überprüfen zu wollen.

Ursache für den Anstieg der ECC-Zertifikate war nun laut Pressemitteilung „die Umstellung der Praxis- und Institutionsausweise (SMC-B) auf elliptische Kurven“. Dies hätte die Leistung der bis dahin verwendeten Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) „beeinträchtigt“. Besonders seien KIM-Konten betroffen gewesen, die morgens zwischen 7:45 und 8:15 Uhr eine erhöhte Anzahl an Abfragen verzeichneten.