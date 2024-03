Gerade in der Langzeitpflege sollte daher auf die Immunisierung gegen SARS-CoV-2 geachtet werden. Die Ständige Impfkommission (STIKO) nennt in ihren Empfehlungen für Personen mit erhöhtem Risiko für schwere COVID-19-Verläufe explizit Bewohner in Einrichtungen der Pflege. Empfohlen werden weitere Auffrischimpfungen, in der Regel im Abstand von ≥ 12 Monaten zum letzten Antigenkontakt, vorzugsweise im Herbst.