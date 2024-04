Bekenntnisse zur Apotheke vor Ort gehen Politikerinnen und Politikern spätestens seit den Erfahrungen in der Pandemie leicht über die Lippen. Das erlebt auch Cathrin Burs in Gesprächen: An Wertschätzung mangelt es nicht, berichtete die Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen am heutigen Mittwoch bei der Kammerversammlung in Hannover. „Nur kosten darf es nichts.“

Geht es um das liebe Geld, ist offenbar schon deutlich weniger Unterstützung zu spüren. Und nicht nur das – die aktuellen Entwicklungen auf Bundesebene zum Apothekenhonorar findet Burs bedenklich. Erst vor einiger Zeit war bekannt geworden, dass die Zuständigkeit vom Bundeswirtschafts- ins Bundesgesundheitsministerium wechseln soll. „Der Wirtschaftsminister stiehlt sich aus der Verantwortung“, kritisierte die Präsidentin.

Und der Blick in die Eckpunkte zur Apothekenreform verrät: Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will diese Aufgabe zumindest teilweise weiter delegieren. Konkret sollen der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der GKV-Spitzenverband ab dem Jahr 2027 den Festzuschlag jährlich neu aushandeln. Für Burs ist das ein Unding. „Der Staat entledigt sich seiner Verantwortung für die institutionalisierte Sicherung der Arzneimittelversorgung“, fasste sie zusammen. Die Apothekerinnen und Apotheker seien Problemlöser und als solche während der Pandemie ganz besonders in Erscheinung getreten. Der Umgang der Politik mit der Branche sei vor diesem Hintergrund enttäuschend. Statt warmer Worte möchte die Kammerchefin den Berufsstand in harter Währung für seinen Einsatz – im Alltag wie im Besonderen – entlohnt wissen. „Wir fordern keinen Dank, sondern eine Honorarerhöhung“, sagte sie. An einer Erhöhung des Fixums führt aus ihrer Sicht kein Weg vorbei.