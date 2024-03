In vier Wochen ist es soweit: Der Höhepunkt der INTERPHARM-Saison 2024 in Mannheim steht an. Am 12. und 13. April bieten wir ein spannendes Programm aus den Bereichen Pharmazie und Wissenschaft, Beratung und Praxis sowie Apotheke und Trends. Übrigens: Die Aufzeichnungen aller INTERPHARM-Online-Veranstaltungen (ApothekenRechtTag, Apotheke & Wirtschaft, Heimversorgung KOMPAKT und Filialapothekentag) stehen nun zur Verfügung. Bis zum 30. April 2024 sind sie noch im Video-Archiv unter der Webseite interpharm.de abrufbar.