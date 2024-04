Mannheim ist zu weit weg, das ist stressig, dahin zu kommen.

Mannheim ist mit dem ICE aus allen Himmelsrichtungen wunderbar erreichbar. Oftmals sogar ohne Umsteigen. Und die Interpharm findet fußläufig vom Hauptbahnhof im Rosengarten statt.

Die Interpharm ist zu teuer.

Dieses Jahr gibt es den Interpharm-Besuch zum absoluten Schwabenpreis (und damit kennen wir uns aus!) von 80 Euro für beide Tage, und zwar all-inclusive mit Pharmazie & Wissenschaft, Apotheke & Trends, Beratung & Praxis und natürlich auch der Ausstellung. Tickets und Informationen gibt es hier: www.interpharm.de

Ich habe zu wenig Zeit.

Das geht uns doch irgendwie allen so. Wenn zwei Tage wirklich nicht möglich sind: Es gibt auch ein Tages­ticket zum sensationellen Preis von 55 Euro.

Ich war doch schon mal bei der Interpharm.

Umso besser. Dann wissen Sie ja schon, dass es sich lohnt. Und es ist dieses Jahr alles einfach noch besser. Außerdem haben wir ein ganz besonderes Programm-Highlight: Dr. Mark Benecke, Spezialist für Insektenkunde und vom FBI ausgebildeter Kriminalbiologe wird in seinem Festvortrag „Bakterien, Gerüche & Leichen“ humorvoll von seiner Arbeit berichten.

Das lohnt sich doch nicht.

Doch, tut es. Mal abgesehen vom tollen Programm auch schwarz auf weiß auf dem Papier: Es gibt nämlich Fortbildungspunkte. Die Interpharm in Mannheim ist eine von der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg anerkannte Fortbildungsveranstaltung für das ganze Apothekenteam, auf der Sie bis zu 12 Punkte erhalten können. Zusätzliche Punkte gibt es, wenn Sie die Fragebögen erfolgreich bearbeiten.

Ich hab kein Personal.

Ok, da ist es wirklich schwer, dem etwas entgegenzusetzen. Dann sind vielleicht die Aufzeichnungen der Online-Veranstaltungen etwas für Sie. Noch bis zum 30. April sind der Apo­thekenRechtTag, Apotheke & Wirtschaft, Heimversorgung Kompakt und der Filialapothekentag im Videoarchiv abrufbar. Aber wenn es irgendwie machbar ist: In Mannheim gibt es sicherlich sehr viele Gelegenheiten zum Netzwerken, vielleicht auch mit jemandem, der gerade offen für einen neuen Job in Ihrer Apotheke ist.

Ich habe niemanden für die Kinder!

Bringen Sie Ihre Kinder doch einfach mit – wir kümmern uns um Ihren Nachwuchs ab drei Jahren! Direkt im Congress Center warten in der KinderPharm qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher, ganz ohne Streik oder reduzierte Betreuungszeiten. Auf www.interpharm.de können Sie Ihre Kinder für unsere kostenfreie Kinderbetreuung vor Ort anmelden.

Wenn es keine Party gibt, komm ich nicht!

Stimmt, es gibt diesmal wirklich keine Party. Aber gefeiert wird natürlich trotzdem. Wir treffen uns am Freitag um 18:00 bis 19:00 Uhr auf der Messe zur Happy Hour. Und ab 21:00 Uhr findet der Interpharm-Absacker in der Hagestolz Bar statt, die exklusiv für die Besucherinnen und Besucher der Interpharm öffnet.

Mannheim ist in Baden, da fahr ich nicht hin.

Die Interpharm ist doch ein super Anlass, lang gepflegte Vorurteile über Bord zu werfen. Und außerdem gehört Mannheim eigentlich zur Kurpfalz. Und wenn das nicht ausreicht, dann schauen Sie doch mal, was in Mannheim kulturell so lost ist: