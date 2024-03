Angesichts der großen Unterschiede zwischen den vier Februarwochen erscheint der kumulierte Rx-Absatz interessanter. Dieser stieg in diesem Jahr bis zum Ende der neunten Woche um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 8,5 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019.

Der Rx-Umsatz legte in allen vier Februarwochen gegenüber dem Vorjahr zu, aber mit großen Unterschieden zwischen den Wochen. In der sechsten Woche betrug der Umsatzanstieg nur 1,3 Prozent, in der siebenten Woche hingegen 23,8 Prozent, jeweils gegenüber 2024. Der kumulierte Rx-Umsatz war bis zum Ende der neunten Woche 11,5 Prozent höher als 2023 und 34,0 Prozent höher als 2019. Mit diesen Daten für den Februar setzt sich die positive Entwicklung des Januars im Rx-Bereich fort, aber in deutlich abgeschwächter Form.

OTC: Gute Entwicklung vom Januar abgebrochen

Der OTC-Absatz der Vor-Ort-Apotheken war in der siebenten Woche um 9,3 Prozent höher als 2023, aber er ging in den anderen betrachteten Wochen gegenüber dem Vorjahr zurück (siehe Abbildung 2).