Marktdaten der Apotheken bis Dezember 2023

Dieser Beitrag setzt die Serie zu den Marktdaten der Vor-Ort-Apotheken aus der AZ fort. Die weiteren Folgen werden künftig hier erscheinen. Die vorige Betrachtung in der AZ reichte bis zur 48. Woche (siehe AZ 2023, Nr. 51/52). Die neuesten Daten umfassen die 49. bis 52. Woche, also die Zeit vom 4. bis 31. Dezember und damit fast den ganzen Monat Dezember. Damit ermöglichen diese Daten einen ersten Blick auf das ganze Jahr 2023.

In den November-Daten war bereits eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr aufgefallen. Diese zeigt sich auch in vielen Dezember-Daten, besonders im OTC-Bereich. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte in den hohen Vergleichswerten zum Jahresende 2022 liegen. Die Absätze und Umsätze wurden Ende 2022 durch eine Welle mit außergewöhnlich vielen Atemwegsinfektionen in die Höhe getrieben.

Rx: Zum Jahresende schwächer als im Vorjahr

Nach den Rückgängen im November stiegen die Rx-Absätze in der ersten Dezemberhälfte 2023 gegenüber dem Vorjahr etwas an (plus 0,3 Prozent bzw. plus 3,0 Prozent gegenüber 2022 in der 49. bzw. 50. Woche, siehe Abbildung 1). In der zweiten Dezemberhälfte folgten deutliche Rückgänge gegenüber 2022 (minus 9,1 Prozent bzw. minus 16,5 Prozent gegenüber 2022 in der 51. bzw. 52. Woche). Aufgrund der schwachen Entwicklung zum Jahresende ergibt sich aus den kumulierten Daten für das gesamte Jahr 2023 ein Anstieg der Rx-Absätze um nur 1,5 Prozent gegenüber 2022 und um 5,0 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019.