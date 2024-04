Rx weiterhin leicht positiv

In der 10. bis 12. Woche waren die Rx-Absätze der Vor-Ort-Apotheken zwischen 4,3 Prozent (in der 10. Woche) und 7,4 Prozent (in der

12. Woche) höher als im Vorjahr. In der 13. Woche folgte ein massiver Rückgang, der offenbar durch den Karfreitag begründet ist (siehe Abbildung 1). Damit bleibt am Ende des ersten Quartals nur noch ein Anstieg des kumulierten Rx-Absatzes des laufenden Jahres um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 5,3 Prozent gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019. Im Verlauf des Quartals waren schon höhere prozentuale Zuwächse erreicht worden.

Eine parallele Entwicklung auf höherem Niveau ergibt sich bei den Rx-Umsätzen. Sie waren in den ersten drei Märzwochen zwischen 11,9 Prozent (in der 10. Woche) und 17,1 Prozent (in der 12. Woche) höher als 2023. Auch hier folgte ein massiver Rückgang in der Karwoche, die einen Arbeitstag weniger hatte. Der kumulierte Rx-Umsatz des laufenden Jahres bis zum Quartalsende war um 8,1 Prozent höher als 2023 und 30,2 Prozent höher als 2019. Auch diese Werte lagen schon höher – die positive Entwicklung vom Jahresanfang hat sich demnach im Laufe des ersten Quartals abgeschwächt. Der langfristig stärkste Effekt bleibt die zunehmende Bedeutung der Hochpreiser.