Guter Start ins neue Jahr

OTC: Zweitstelliges Umsatzwachstum im Januar

Auch im OTC-Bereich sind die neuen Zahlen positiv. In der zweiten und dritten Woche des Jahres 2024 stieg der OTC-Absatz sogar jeweils um gut zehn Prozent, in der fünften Woche um 12,02 Prozent, jeweils gegenüber 2023 (siehe Abbildung 2). Insgesamt stieg der kumulierte OTC-Ansatz in den ersten fünf Wochen um 9,7 Prozent gegenüber 2023. Inflationsbedingt war das Plus beim OTC-Umsatz noch etwas größer. In der ersten Woche gab es den geringsten Umsatzzuwachs mit 10,95 Prozent, in der fünften Woche das größte Plus mit 16,13 Prozent, kumuliert für die ersten fünf Wochen sind es 13,7 Prozent mehr, jeweils gegenüber 2023. Der Vergleich mit 2019 trübt das Bild allerdings beträchtlich. Denn der kumulierte OTC-Absatz war in den ersten fünf Wochen des Jahres 2024 um 7,2 Prozent geringer als 2019, und der kumulierte OTC-Umsatz war nur 8,0 Prozent höher als 2019, obwohl seitdem das gesamte Preisniveau kräftig gestiegen ist.