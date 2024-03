Wie sieht es bei der Information und Beratung zu Arzneimitteln aus? Beraten werden müssen sowohl die Bewohner*innen als auch das pflegende Personal – zum Arzneimittel an sich und im Speziellen möglicherweise auch zur Teilbarkeit oder Sondengängigkeit dessen bei Schluckstörungen. „Die ­Information und Beratung muss durch den Apotheker erfolgen“, erklärt ­Queckenberg. Allerdings könne der Apothekenleiter oder die Apothekenleiterin diese Aufgabe auch an PTA übertragen, wenn die Approbierten dies und den Rahmen schriftlich oder elektronisch festlegen, sagt die Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie und geriatrische Pharmazie. Gesetzlich regelt das der § 20 der Apothekenbetriebsordnung. Dem Apotheker vorbehalten sei jedoch das Medikationsmanagement mit Fragen zur Plausibilität, Interaktionschecks, Prüfung auf Kontraindikationen und etwaiger Rücksprache mit Ärzten sowie der Kommunikation der Rücksprache­ergebnisse an die Pflege. Auch sieht Queckenberg bei Vorträgen und Schulungen in Heimen und bei Ärzten „sinnvollerweise“ Apothekerinnen und Apotheker.