Auslöser Mangelernährung

Zum einen kann es bei CED-Patient:innen aufgrund der gestörten Darmfunktion und/oder einem Appetitsverlust in seltenen Fällen zu einer Mangelernährung kommen. Das Fehlen wichtiger Vitamine und Spurenelemente wiederum kann dann zu dermatologischen Symptomen führen. Ein besonderes Augenmerk sollte auf Biotin und Zink gelegt werden, aber auch ein Mangel an Vitamin A, C, K sowie der B-Vitamine kann sich an Haut und Schleimhaut bemerkbar machen. In diesen Fällen schafft eine Substitution der fehlenden Vitamine oder Spurenelemente Abhilfe.

Auslöser Nebenwirkung

Weiterhin nehmen CED-Patient:innen oft dauerhaft Arzneimittel ein. Insbesondere, wenn Hautläsionen kurz nach dem Ansetzen oder Wechsel eines Medikaments auftreten, ist auch eine unerwünschte Arzneimittelwirkung als Auslöser in Betracht zu ziehen. So sind etwa bei den Wirkstoffen Mesalazin, Methotrexat und Infliximab laut Fachinformation dermale Nebenwirkungen häufig. In diesen Fällen sollte ein Wechsel des Medikaments erwogen werden.