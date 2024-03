Eine Dreifachtherapie ist im Vergleich zu inhalativen LABA/LAMA-Kombinationen wahrscheinlich mit einem höheren Risiko für eine Pneumonie als schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis verbunden (3,3% gegenüber 1,9%; OR = 1,74; 95%-KI = 1,39 bis 2,18; n = 15.412; moderate Vertrauenswürdigkeit der Evidenz). Im Gegensatz dazu ist die Gesamtheit aller schwerwiegender unerwünschter Ereignisse (unabhängig von der Ursache) zwischen den Behandlungsgruppen möglicherweise ähnlich (19,7% gegenüber 19,7%; OR = 0,95; 95%-KI = 0,87 bis 1,03; n = 15.412; niedrige Vertrauenswürdigkeit der Evidenz). Möglicherweise ist die Gesamtmortalität bei der Dreifachtherapie niedriger (1,4% gegenüber 2,0%; OR = 0,70; 95%-KI = 0,54 bis 0,90; n = 15.397; niedrige Vertrauenswürdigkeit der Evidenz).

Literatur

