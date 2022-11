In der modifizierten Intention-to-treat-Gruppe (n = 471) zeigten 128 von 227 Teilnehmern der Verumgruppe (56,4 %) und 144 von 244 Teilnehmern der Placebogruppe (59,0 %) eine Verbesserung um mindestens vier Punkte im SGRQ-Score (Differenz -2,6 %; 95%-Konfidenzintervall [KI] = -11,6 bis 6,3; adjustierte Odds Ratio (aOR) = 0,91; 95%-KI = 0,60 bis 1,37; p = 0,65). Die durchschnittliche Veränderung des vorhergesagten, prozentualen FEV 1 -Werts betrug 2,48 % (95%-KI = 1,49 bis 3,47) in der Behandlungsgruppe und -0,09 % (95%-KI = -1,06 bis 0,89) in der Placebogruppe. Die Inspirationskapazität veränderte sich im Mittel in der Behandlungsgruppe um 0,12 l (95%-KI = 0,07 bis 0,18) und in der Placebogruppe um 0,02 l (95%-KI = -0,03 bis 0,08).