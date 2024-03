Wer ist das „das beste Apothekenteam“?

Klinge Pharma sucht nach den „größten Erfolgsstorys“ deutscher Apotheken-Teams. Der Wettbewerb „Gemeinsam stark - das beste Apothekenteam “ läuft noch bis zum 31. März 2024. Das Pharmaunternehmen hat den Wettbewerb ins Leben gerufen, um „Apothekenteams danke zu sagen, die auch stressigen Situationen mit einem Lächeln begegnen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Apothekenteams würden zu wenig gefeiert und gewürdigt.

Es wird ein Team gesucht, das aktiv daran arbeitet, seinen Zusammenhalt zu stärken. In welchen konkreten Situationen hat das Team auch unter Stress und Belastung konstruktive Lösungen gefunden? Auf https://klinge-pharma.com/apothekenwettbewerb können PTA und Apotheker am Wettbewerb teilnehmen: In einem Text, in Bildern und/oder durch ein Video sollen „apothekerliche Erfolgsstorys“ erzählt werden.

Was gibt es zu gewinnen?

Der erste Preis ist ein Gutschein für 365 Mittagessen von Every Foods für das gesamte Team in Wert von 2000 Euro. Den Zweitplatzierten winkt ein Gutschein für 60 Mittagessen und der 3. Preis ist ein Wassersprudler im Wert von 150 Euro. Alle Preise werden direkt in die Gewinner-Apotheken geliefert.