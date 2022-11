Die PTA des Jahres 2022 kommt aus Breisach

Karin Zipfel aus der Münster-Apotheke in Breisach konnte die Jury am vergangenen Samstag überzeugen und hat sich den Titel „PTA des Jahres 2022“ gesichert. Den zweiten Platz belegte Anna Rodenbröker aus der Eichen-Apotheke in der Hövelhof und als dritte Siegerin wurde Petra Engst aus der Rolfinck-Apotheke in Hamburg geehrt.