Die Schätzwerte für eine angemessene Phosphor-Zufuhr werden, mit Ausnahme der Altersgruppe der Säuglinge im Alter von 0 bis unter 4 Monaten, anhand des molaren Gesamtkörperverhältnisses von Calcium zu Phosphor abgeleitet, wie die DGE schreibt. Die überarbeiteten Referenzwerte sind deutlich niedriger als zuvor. Die Schätzwerte für Kinder und Jugendliche von 10 bis unter 19 Jahren liegen mit 610 bzw. 660 mg/Tag deutlich unter den bisher geltenden 1.250 mg/Tag. Erwachsene sollen 550 mg/Tag Phosphor zuführen; in der alten Empfehlung waren es 700 mg/Tag.

Praktisch alle Lebensmittel enthalten Phosphor in Form von Phosphaten, daher ist ein ernährungsbedingter Phosphor-Mangel selten. Phosphate werden häufig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, zum Beispiel als Lockerungsmittel in Backwaren, als Schmelzsalz in der Schmelzkäseherstellung oder in Koffein-haltigen Limonaden. Eine zu hohe Phosphat-Zufuhr kann gesundheitsschädigend sein und sollte daher vermieden werden. Die DGE erklärt hierzu: „Die Phosphor-Zufuhr muss v. a. in engem Zusammenhang mit der Calcium-Zufuhr betrachtet werden, da ein ausbalanciertes Calcium-Phosphor-Zufuhrverhältnis entscheidend für den Calciumstoffwechsel ist.“ Calcium ist essenziell unter anderem für starke Knochen und Zähne.