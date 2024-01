STIKO empfiehlt Meningokokken-B-Standardimpfung für Säuglinge

Obwohl in Deutschland zwei Impfstoffe gegen Meningokokken der Serogruppe B (MenB) zur Verfügung stehen, kam die STIKO in einer Stellungnahme 2018 zu dem Schluss, „dass die vorliegenden Studienergebnisse und die daraus resultierende Evidenz für eine abschließende Entscheidung über eine generelle MenB-Impfempfehlung noch nicht ausreichten“. Allerdings empfahl die STIKO bereits 2018 für Personen mit spezifischen Grundkrankheiten zusätzlich zu einer Impfung gegen Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y auch eine MenB-Impfung [1]. Jetzt erweitert die STIKO ihre bestehende Empfehlung zur MenB-Indikationsimpfung für Menschen mit spezifischen Grundkrankheiten, beruflich gefährdeten Personen sowie Reisenden in Hochendemiegebieten, um eine Empfehlung zur

MenB-Standardimpfung, wie sie in einer aktuellen Pressemeldung mitteilt: Alle Säuglinge ab dem Alter von zwei Monaten sollen künftig gegen Meningokokken der Serogruppe B (MenB) mit dem Impfstoff 4CMenB (Bexsero) geimpft werden.