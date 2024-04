Infanrix nicht lieferbar – was tun?

Ohnehin rät die STIKO in ihren aktuellen Impfempfehlungen grundsätzlich dazu, mithilfe von Kombinationsimpfstoffen, die Anzahl der Injektionen zu reduzieren, um so die Akzeptanz für Impfungen zu steigern, aber auch um das Impfziel früher zu erreichen. So heißt es unter anderem in den Impfempfehlungen der STIKO, dass die Sechsfach-Impfstoffe (DTPa-IPV-Hib-HepB)

Infanrix hexa ® ,

, Hexyon ® und

und Vaxelis®

„entsprechend den aktuellen Fachinformationen für die Grundimmunisierung und Auffrischimpfung von Säuglingen und Kleinkindern verwendet werden“ können. Ein konkretes Höchstalter sei nicht aufgeführt.