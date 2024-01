Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil – Aidshilfe bittet um Feststellung des Versorgungsmangels

Noch am 13.12.2023 hatten Pharmafirmen und andere Akteure der Deutschen Aidshilfe versichert, „die Versorgung mit dem HIV-Medikament Emtricitabin plus Tenofovir sei stabil“. Doch bereits am 22. Dezember 2023 berichtete die Aidshilfe, sich an die zuständigen Stellen des Bundes gewandt zu haben, weil immer mehr Apotheken das HIV-Arzneimittel nicht mehr nachbestellen konnten. Dabei verwies sie auch auf eine Pressemitteilung der Deutschen AIDS-Gesellschaft (DAIG), der Vertretung ambulant tätiger HIV-Mediziner*innen (dagnä) und der Arbeitsgemeinschaft HIV-kompetenter Apotheken (DAHKA), in der bereits Ende November von massiven Lieferproblemen die Rede war. Zu den Hintergründen der Engpässe äußerte sich die Aidshilfe im Dezember 2023 so [1, 2]: